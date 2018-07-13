Ãëàâíîå
Â Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ ïðåäëàãàþò âíåñòè ñòàòüè î âðà÷åáíûõ îøèáêàõ

Òàòàð-èíôîðì

13 èþëÿ 2018, 16:11

ÎáùåñòâîÄóõîâíàÿ æèçíü×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018

Çà âðåìÿ ×Ì Õðàì âñåõ ðåëèãèé ïîñåòèëè ïðèìåðíî ñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: àðõèâ/Ðàìèëü Ãàëè, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Ïî äàííûì Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, íà 20 ïðîöåíòîâ âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü Ìóçåÿ ÷àê-÷àêà.

(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó áûëî çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå ïîñåùàåìîñòè îñíîâíûõ òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Êàçàíè è Òàòàðñòàíà. Òàê, ñ íà÷àëà ìóíäèàëÿ Õðàì âñåõ ðåëèãèé ïîñåòèëè îêîëî 7 òûñ. ÷åëîâåê, ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð° Ð Ð¢ Ð¿Ð¾ Ñ‚ÑƒÑ€Ð¸Ð·Ð¼Ñƒ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÑ Ð˜Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð°

Ïî ñëîâàì Èâàíîâà, â îñíîâíîì òóðèñòû ïðèåçæàëè òóäà íå â ñîñòàâå îðãàíèçîâàííûõ ýêñêóðñèé, à ñàìîñòîÿòåëüíî, óñëûøàâ èëè ïðî÷èòàâ îá ýòîì îáúåêòå.

Õîðîøóþ äèíàìèêó ïðîäåìîíñòðèðîâàë è Ìóçåé ÷àê-÷àêà: åãî ïîñåùàåìîñòü çà âðåìÿ ×Ì âûðîñëà íà 20 ïðîöåíòîâ.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðïîòîêà èç Èðàíà
Íîâîñòè äíÿ
16:46
«Ðîñàâòîäîð» îòðåìîíòèðóåò ÷åòûðå êèëîìåòðà òðàññû Ì7 â Ïåñòðå÷èíñêîì ðàéîíå ÐÒ

Çàâåðøèòü ðàáîòû íà ãðàíèöå ñ Ñîâåòñêèì ðàéîíîì Êàçàíè è âîçëå ñåëà Øàëè ïëàíèðóþò îñåíüþ.

16:38
Â Åëàáóãå ïîÿâèòñÿ íîâûé äåòñêèé ñàä

Äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðàçìåñòèòñÿ â çäàíèè áûâøåãî ñîöèàëüíîãî ïðèþòà.

16:28
Â Êàçàíè ïî÷òè íà ìåñÿö çàêðîþò äâèæåíèå ïî óëèöå Íàçàðáàåâà

Íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Âàõèòîâà äî äîìà ¹ 94 ïî óëèöå Õàäè Òàêòàøà áóäåò âåñòèñü ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíîãî òåïëîâîäà.

16:19
Âûøåë ïåðâûé òðåéëåð ôèëüìà «Ìàðèÿ – êîðîëåâà Øîòëàíäèè»
16:13
Â Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ ïðåäëàãàþò âíåñòè ñòàòüè î âðà÷åáíûõ îøèáêàõ

Íîâûå ñòàòüè, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàùèòÿò ïðàâà è ïàöèåíòîâ, è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.

16:11
Çà âðåìÿ ×Ì Õðàì âñåõ ðåëèãèé ïîñåòèëè ïðèìåðíî ñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Ïî äàííûì Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, íà 20 ïðîöåíòîâ âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü Ìóçåÿ ÷àê-÷àêà.

16:04
Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðïîòîêà èç Èðàíà

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, âî âðåìÿ ×Ì îí ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èðàíñêèõ òóðîïåðàòîðîâ è àâèàêîìïàíèé.

15:59
Â Àëüìåòüåâñêîì ðàéîíå ÐÒ ãðóæåíàÿ ôóðà âûëåòåëà â ïîëå è çàâàëèëàñü íà áîê

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â ïîëóêèëîìåòðå îò ñåëà Ðóññêèé Àêòàø.

15:56
Äîíàëüä Òðàìï íàçâàë îòíîøåíèÿ ñ Òåðåçîé Ìýé «î÷åíü êðåïêèìè»
15:48
Èíôàíòèíî íàçâàë ×Ì â Ðîññèè ëó÷øèì â èñòîðèè
15:36
Ãëàâà Ìèíýíåðãî Ðîññèè îöåíèë ýôôåêò îò ñäåëêè ÎÏÅÊ+
15:35
Â Òàòàðñòàíå ýêîëîãè óñòàíàâëèâàþò ïðè÷èíû ãèáåëè ðûáû â ðåêå Ñòåïíîé Çàé

Ñïåöèàëèñòû ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè íà÷àëè ïðîâåðêó ïîñëå ñîîáùåíèÿ î ìàññîâîé ãèáåëè ðûáû.

15:28
«Èãðà ïðåñòîëîâ» íîìèíèðîâàíà íà 22 êàòåãîðèè ïðåìèè «Ýììè»
15:20
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò îá ýêîëîãè÷åñêîì ãèäå ïî çåëåíûì óãîëêàì Òàòàðñòàíà

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

15:13
Â Êàçàíè ïðîéäóò äâóõäíåâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðèàòëîíó

Íà ñòàðò âûéäóò áîëåå 1,5 òûñ. ëþáèòåëåé è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû.

15:00
Ïðåìüåðà êàçàíñêîãî ôèëüìà î Åëèçàâåòå Ðîìàíîâîé îáúÿâëåíà ñâîáîäíîé äëÿ ïîñåùåíèÿ
14:58
Èëþìæèíîâ íàçâàë ïîëèòè÷åñêèì ðåøåíèå FIDE îòñòðàíèòü åãî îò äîëæíîñòè
14:48
Çà ïîëãîäà áþäæåò ×åëíîâ ñýêîíîìèë íà ýôôåêòèâíûõ çàêóïêàõ 85 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì îñîáåííî çàìåòåí ðîñò ýêîíîìèè ïðè çàêóïêàõ íà áèðæåâîé ïëîùàäêå.

14:41
Â Åëàáóãå «Ôîëüêñâàãåí» èç Ìîñêâû ðàçáèëñÿ î ôîíàðíûé ñòîëá

24-ëåòíÿÿ äåâóøêà-âîäèòåëü è åå ïàññàæèðêà ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà.

14:36
Â Èííîïîëèñå íà äâå íåäåëè îòêëþ÷àò ãîðÿ÷óþ âîäó

Îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû ïðîäëèòñÿ ñ 16 ïî 30 èþëÿ.

14:32
Íåòâåðäî ñòîÿùèé íà íîãàõ ãëàâà ÅÊ ÷óòü íå óïàë íà Ïîðîøåíêî íà ñàììèòå ÍÀÒÎ
14:29
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ÐÒ çàñòàâèëè áóãóëüìèíêó ïåðåíåñòè çàáîð ñ ÷óæîãî ó÷àñòêà

×àñòü îãðàæäåíèÿ ïðîõîäèëà â òðåõ ñàíòèìåòðàõ îò ÷àñòíîãî äîìà ñîñåäà æåíùèíû.

14:21
Êðåìëü ïîîáåùàë ðàññìîòðåòü ïðîøåíèå ìàòåðè Ñåíöîâà î ïîìèëîâàíèè åå ñûíà
14:16
Ýïèçîäû áîåâ äâóõ Îòå÷åñòâåííûõ âîéí ðàçûãðàþò âî äâîðå Íàöìóçåÿ ÐÒ

Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ áóäåò ïîñâÿùåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 – 1945 ãã.

14:08
Êàçàíü ïðèìåò VIII ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ïëÿæíîìó ãàíäáîëó

Â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèìåò ðåêîðäíîå ñ 2004 ãîäà êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 32 ìóæñêèõ è æåíñêèõ íàöèîíàëüíûõ êîìàíäû.

Ñîáûòèÿ

13 èþëÿÑàìîå áîëüøîå êëàäáèùå â Ïîâîëæüå âîçâîäÿò â Êàçàíè: ïîÿâèòñÿ ëè çäåñü êðåìàòîðèé?

13 èþëÿÃàçïðîìáàíê: íîâàÿ ìîäåëü ðàáîòû ñ çàñòðîéùèêàìè

13 èþëÿÊàçàíñêèå âûõîäíûå: ÷àéíûé ôåñòèâàëü, êîëüöåâûå ãîíêè è ìîðîæåíîå

13 èþëÿÀíòðîïîëîã Îëüãà Äðåíäà: «Â Ïîëüøå áûë îñîçíàííî çàïóùåí ïðîöåññ àêòèâíîãî çàáûâàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà»

12 èþëÿÍåôòÿíîé ñàììèò-2018: Íîâûå òåõíîëîãèè, ñòàâêà íà ÷åëîâåêà è èìïîðòîçàìåùåíèå

12 èþëÿÁîðüáà ñ ôàíòèêàìè è çâåçäû «Âåëèêîëåïíîãî âåêà» íà êîâðîâîé äîðîæêå çà 30 ìèëëèîíîâ: êàêèì áóäåò XIV Êàçàíñêèé ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî

12 èþëÿÏðàçäíè÷íîå îòêðûòèå «Ñèòèëèíê» â Àçèíî áóäåò ïðîõîäèòü ñ 13 ïî 15 èþëÿ