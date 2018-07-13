Çà âðåìÿ ×Ì Õðàì âñåõ ðåëèãèé ïîñåòèëè ïðèìåðíî ñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê

ÎáùåñòâîÄóõîâíàÿ æèçíü×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ/Ðàìèëü Ãàëè, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó áûëî çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå ïîñåùàåìîñòè îñíîâíûõ òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Êàçàíè è Òàòàðñòàíà. Òàê, ñ íà÷àëà ìóíäèàëÿ Õðàì âñåõ ðåëèãèé ïîñåòèëè îêîëî 7 òûñ. ÷åëîâåê, ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018.
Ïî ñëîâàì Èâàíîâà, â îñíîâíîì òóðèñòû ïðèåçæàëè òóäà íå â ñîñòàâå îðãàíèçîâàííûõ ýêñêóðñèé, à ñàìîñòîÿòåëüíî, óñëûøàâ èëè ïðî÷èòàâ îá ýòîì îáúåêòå.
Õîðîøóþ äèíàìèêó ïðîäåìîíñòðèðîâàë è Ìóçåé ÷àê-÷àêà: åãî ïîñåùàåìîñòü çà âðåìÿ ×Ì âûðîñëà íà 20 ïðîöåíòîâ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Çàâåðøèòü ðàáîòû íà ãðàíèöå ñ Ñîâåòñêèì ðàéîíîì Êàçàíè è âîçëå ñåëà Øàëè ïëàíèðóþò îñåíüþ.
Äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðàçìåñòèòñÿ â çäàíèè áûâøåãî ñîöèàëüíîãî ïðèþòà.
Íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Âàõèòîâà äî äîìà ¹ 94 ïî óëèöå Õàäè Òàêòàøà áóäåò âåñòèñü ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíîãî òåïëîâîäà.
Íîâûå ñòàòüè, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàùèòÿò ïðàâà è ïàöèåíòîâ, è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Ïî äàííûì Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, íà 20 ïðîöåíòîâ âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü Ìóçåÿ ÷àê-÷àêà.
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, âî âðåìÿ ×Ì îí ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èðàíñêèõ òóðîïåðàòîðîâ è àâèàêîìïàíèé.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â ïîëóêèëîìåòðå îò ñåëà Ðóññêèé Àêòàø.
Ñïåöèàëèñòû ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè íà÷àëè ïðîâåðêó ïîñëå ñîîáùåíèÿ î ìàññîâîé ãèáåëè ðûáû.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
Íà ñòàðò âûéäóò áîëåå 1,5 òûñ. ëþáèòåëåé è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì îñîáåííî çàìåòåí ðîñò ýêîíîìèè ïðè çàêóïêàõ íà áèðæåâîé ïëîùàäêå.
24-ëåòíÿÿ äåâóøêà-âîäèòåëü è åå ïàññàæèðêà ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ ñîòðÿñåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà.
Îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû ïðîäëèòñÿ ñ 16 ïî 30 èþëÿ.
×àñòü îãðàæäåíèÿ ïðîõîäèëà â òðåõ ñàíòèìåòðàõ îò ÷àñòíîãî äîìà ñîñåäà æåíùèíû.
Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ áóäåò ïîñâÿùåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 – 1945 ãã.
Â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèìåò ðåêîðäíîå ñ 2004 ãîäà êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 32 ìóæñêèõ è æåíñêèõ íàöèîíàëüíûõ êîìàíäû.