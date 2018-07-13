Ãëàâíîå
Ó Êèðîâñêîé äàìáû â Êàçàíè ñòîëêíóëèñü äâå èíîìàðêè, àâòîëåäè èç «Íèññàíà» ãîñïèòàëèçèðîâàíà

Òàòàð-èíôîðì

13 èþëÿ 2018, 16:04

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018

Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðïîòîêà èç Èðàíà

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: àðõèâ/Èëüíàð Òóõáàòîâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, âî âðåìÿ ×Ì îí ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èðàíñêèõ òóðîïåðàòîðîâ è àâèàêîìïàíèé.

(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Â áëèæàéøåå âðåìÿ Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà èç Èðàíà. Îá ýòîì âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ.

ÐŸÑ€ÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð“Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚Ð° Ð Ð¢ Ð¿Ð¾ Ñ‚ÑƒÑ€Ð¸Ð·Ð¼Ñƒ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÑ Ð˜Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð°

«Âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà î÷åíü ïëîòíûìè áûëè âñòðå÷è ñ Èðàíîì – ñ èðàíñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà è ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ àâèàêîìïàíèé. Ìû îáñóæäàåì âîçìîæíîñòü ñåðüåçíîãî óâåëè÷åíèÿ òóðïîòîêà èç Èðàíà», – îòìåòèë îí.

«Âñå èðàíñêèå òóðèñòû, êîòîðûå ïðèåõàëè â Êàçàíü, îñòàëèñü â âîñòîðãå îò Òàòàðñòàíà», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ñ íà÷àëà ãîäà íà âîäîåìàõ Òàòàðñòàíà ïîãèá 51 ÷åëîâåê
Íîâîñòè äíÿ
18:59
Ðîñîáðíàäçîð îòêðûë ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî ïðèåìó â âóçû àáèòóðèåíòîâ ñ èíâàëèäíîñòüþ
18:52
Ýêñïåðòû îïðåäåëèëè ñàìûå íåíàäåæíûå ñìàðòôîíû â ìèðå
18:39
Ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè ãèáåëè ïîäâîäíîãî îõîòíèêà â ×åëíàõ
18:34
Òðàìï íàçâàë ïðèñîåäèíåíèå Êðûìà ê ÐÔ «êàòàñòðîôîé Îáàìû»
18:22
Âëàñòè Êàçàíè çà ìèëëèîí ðóáëåé áëàãîóñòðîÿò áåðåãà ÷åòûðåõ âîäîåìîâ

Áåðåãà Êàçàíêè, Íîêñû, Êèíäåðêè è âîäîåìà â Ìàëûõ Êëûêàõ áóäóò î÷èùåíû îò ìóñîðà è äåðåâüåâ.

18:14
Ñòóäåíò ÊÔÓ çàâîåâàë òèòóë ñòóäåí÷åñêîãî ëèäåðà ÏÔÎ

Êàìîëèääèí Áîáîõîíîâ óäîñòîèëñÿ ïðàâà ïðåäñòàâëÿòü Òàòàðñòàí íà îêðóæíîì ýòàïå ïîñëå ïîáåäû â ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñå â àïðåëå.

18:06
Â Åëàáóãå çà ïîëãîäà îò ÑÏÈÄà óìåðëè 13 ÷åëîâåê

Âñåãî ìåäèêè â Åëàáóæñêîì ðàéîíå îáñëåäîâàëè áîëåå 12,8 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

17:59
Ó Êèðîâñêîé äàìáû â Êàçàíè ñòîëêíóëèñü äâå èíîìàðêè, àâòîëåäè èç «Íèññàíà» ãîñïèòàëèçèðîâàíà

47-ëåòíþþ æåíùèíó äîñòàâèëè â áîëüíèöó ñ óøèáîì ïëå÷à è çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé.

17:50
Ôèëüì òàòàðñòàíñêîãî ðåæèññåðà âîøåë â ïðîãðàììó Øóêøèíñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ

Â øîðò-ëèñò ôåñòèâàëÿ âîøëè 22 ôèëüìà èç 150 çàÿâëåííûõ – êàê ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è çàðóáåæíîãî.

17:36
Ñ íà÷àëà ãîäà íà âîäîåìàõ Òàòàðñòàíà ïîãèá 51 ÷åëîâåê

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèçâàë çàäóìàòüñÿ íàä îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè ñëåäóþùåãî êóïàëüíîãî ñåçîíà óæå ñåãîäíÿ.

17:35
Â Êàçàíè àâòîìîáèëü íà áîëüøîé ñêîðîñòè ñáèë ðåáåíêà íà ñàìîêàòå

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå íà óëèöå Êóë Ãàëè.

17:22
Ëàâðîâ íàçâàë ñëîâà Òðàìïà î çàâèñèìîñòè Ãåðìàíèè îò Ðîññèè «÷èñòîé âîäû èäåîëîãèåé»
17:15
Ïîä Ñàðàòîâîì ñãîðåëà ôóðà èç Íèæíåêàìñêà ñ ïîëèýòèëåíîì íà 2 ìëí ðóáëåé

Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü «Ñêàíèÿ» âñïûõíóë íà òðàññå Ñûçðàíü – Âîëãîãðàä.

17:12
Ãàçîïðîâîä «Òóðåöêèé ïîòîê» ãîòîâ íà 66 ïðîöåíòîâ
17:05
Òåïåðü íà ïîðòàëå ãîñóñëóãè ÐÒ ìîæíî óçíàòü, ãäå íàõîäèòñÿ ýâàêóèðîâàííûé àâòîìîáèëü

Äàííûå î ìåñòîíàõîæäåíèè ìàøèíû àâòîâëàäåëåö ìîæåò ïîëó÷èòü â ðàçäåëå «Ýâàêóàöèÿ».

17:05
Îêîëî 95 ïðîöåíòîâ ãîñòåé ×Ì îñòàëèñü äîâîëüíû âèçèòîì â Êàçàíü

Ïîëîâèíà áîëåëüùèêîâ, ïîñåòèâøèõ ñòîëèöó Òàòàðñòàíà âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ, ïëàíèðóþò âåðíóòüñÿ âíîâü â êà÷åñòâå òóðèñòîâ âìåñòå ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè.

16:56
Â Íèæíåêàìñêå ïðåäñòàâèòåëè áàíêà ÂÒÁ âðó÷èëè äåòñêîé áîëüíèöå ñåðòèôèêàò íà 1,5 ìëí ðóáëåé

Çà 15 ëåò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ìèð áåç ñëåç» áîëåå ñòà äåòñêèõ áîëüíèö ïîëó÷èëè ïîìîùü â âèäå îáîðóäîâàíèÿ, ëåêàðñòâ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ.

16:38
Â Åëàáóãå ïîÿâèòñÿ íîâûé äåòñêèé ñàä

Äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðàçìåñòèòñÿ â çäàíèè áûâøåãî ñîöèàëüíîãî ïðèþòà.

16:28
Â Êàçàíè ïî÷òè íà ìåñÿö çàêðîþò äâèæåíèå ïî óëèöå Íàçàðáàåâà

Íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Âàõèòîâà äî äîìà ¹ 94 ïî óëèöå Õàäè Òàêòàøà áóäåò âåñòèñü ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíîãî òåïëîâîäà.

16:19
Âûøåë ïåðâûé òðåéëåð ôèëüìà «Ìàðèÿ – êîðîëåâà Øîòëàíäèè»
16:13
Â Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ ïðåäëàãàþò âíåñòè ñòàòüè î âðà÷åáíûõ îøèáêàõ

Íîâûå ñòàòüè, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàùèòÿò ïðàâà è ïàöèåíòîâ, è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.

16:11
Çà âðåìÿ ×Ì Õðàì âñåõ ðåëèãèé ïîñåòèëè ïðèìåðíî ñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Ïî äàííûì Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, íà 20 ïðîöåíòîâ âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü Ìóçåÿ ÷àê-÷àêà.

16:04
Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðïîòîêà èç Èðàíà

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, âî âðåìÿ ×Ì îí ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èðàíñêèõ òóðîïåðàòîðîâ è àâèàêîìïàíèé.

15:59
Â Àëüìåòüåâñêîì ðàéîíå ÐÒ ãðóæåíàÿ ôóðà âûëåòåëà â ïîëå è çàâàëèëàñü íà áîê

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â ïîëóêèëîìåòðå îò ñåëà Ðóññêèé Àêòàø.

15:56
Äîíàëüä Òðàìï íàçâàë îòíîøåíèÿ ñ Òåðåçîé Ìýé «î÷åíü êðåïêèìè»
Ñîáûòèÿ

13 èþëÿÑàìîå áîëüøîå êëàäáèùå â Ïîâîëæüå âîçâîäÿò â Êàçàíè: ïîÿâèòñÿ ëè çäåñü êðåìàòîðèé?

13 èþëÿÃàçïðîìáàíê: íîâàÿ ìîäåëü ðàáîòû ñ çàñòðîéùèêàìè

13 èþëÿÊàçàíñêèå âûõîäíûå: ÷àéíûé ôåñòèâàëü, êîëüöåâûå ãîíêè è ìîðîæåíîå

13 èþëÿÀíòðîïîëîã Îëüãà Äðåíäà: «Â Ïîëüøå áûë îñîçíàííî çàïóùåí ïðîöåññ àêòèâíîãî çàáûâàíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà»

12 èþëÿÍåôòÿíîé ñàììèò-2018: Íîâûå òåõíîëîãèè, ñòàâêà íà ÷åëîâåêà è èìïîðòîçàìåùåíèå

12 èþëÿÁîðüáà ñ ôàíòèêàìè è çâåçäû «Âåëèêîëåïíîãî âåêà» íà êîâðîâîé äîðîæêå çà 30 ìèëëèîíîâ: êàêèì áóäåò XIV Êàçàíñêèé ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî

12 èþëÿÏðàçäíè÷íîå îòêðûòèå «Ñèòèëèíê» â Àçèíî áóäåò ïðîõîäèòü ñ 13 ïî 15 èþëÿ