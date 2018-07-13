Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðïîòîêà èç Èðàíà

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: àðõèâ/Èëüíàð Òóõáàòîâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 13 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Â áëèæàéøåå âðåìÿ Òàòàðñòàí ðàññ÷èòûâàåò íà ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà èç Èðàíà. Îá ýòîì âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó Ñåðãåé Èâàíîâ.
«Âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà î÷åíü ïëîòíûìè áûëè âñòðå÷è ñ Èðàíîì – ñ èðàíñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà è ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ àâèàêîìïàíèé. Ìû îáñóæäàåì âîçìîæíîñòü ñåðüåçíîãî óâåëè÷åíèÿ òóðïîòîêà èç Èðàíà», – îòìåòèë îí.
«Âñå èðàíñêèå òóðèñòû, êîòîðûå ïðèåõàëè â Êàçàíü, îñòàëèñü â âîñòîðãå îò Òàòàðñòàíà», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Áåðåãà Êàçàíêè, Íîêñû, Êèíäåðêè è âîäîåìà â Ìàëûõ Êëûêàõ áóäóò î÷èùåíû îò ìóñîðà è äåðåâüåâ.
Êàìîëèääèí Áîáîõîíîâ óäîñòîèëñÿ ïðàâà ïðåäñòàâëÿòü Òàòàðñòàí íà îêðóæíîì ýòàïå ïîñëå ïîáåäû â ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñå â àïðåëå.
Âñåãî ìåäèêè â Åëàáóæñêîì ðàéîíå îáñëåäîâàëè áîëåå 12,8 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
47-ëåòíþþ æåíùèíó äîñòàâèëè â áîëüíèöó ñ óøèáîì ïëå÷à è çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé.
Â øîðò-ëèñò ôåñòèâàëÿ âîøëè 22 ôèëüìà èç 150 çàÿâëåííûõ – êàê ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è çàðóáåæíîãî.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèçâàë çàäóìàòüñÿ íàä îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè ñëåäóþùåãî êóïàëüíîãî ñåçîíà óæå ñåãîäíÿ.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå íà óëèöå Êóë Ãàëè.
Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü «Ñêàíèÿ» âñïûõíóë íà òðàññå Ñûçðàíü – Âîëãîãðàä.
Äàííûå î ìåñòîíàõîæäåíèè ìàøèíû àâòîâëàäåëåö ìîæåò ïîëó÷èòü â ðàçäåëå «Ýâàêóàöèÿ».
Ïîëîâèíà áîëåëüùèêîâ, ïîñåòèâøèõ ñòîëèöó Òàòàðñòàíà âî âðåìÿ ìóíäèàëÿ, ïëàíèðóþò âåðíóòüñÿ âíîâü â êà÷åñòâå òóðèñòîâ âìåñòå ñ äðóçüÿìè è ðîäíûìè.
Çà 15 ëåò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ìèð áåç ñëåç» áîëåå ñòà äåòñêèõ áîëüíèö ïîëó÷èëè ïîìîùü â âèäå îáîðóäîâàíèÿ, ëåêàðñòâ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðàçìåñòèòñÿ â çäàíèè áûâøåãî ñîöèàëüíîãî ïðèþòà.
Íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Âàõèòîâà äî äîìà ¹ 94 ïî óëèöå Õàäè Òàêòàøà áóäåò âåñòèñü ðåêîíñòðóêöèÿ ìàãèñòðàëüíîãî òåïëîâîäà.
Íîâûå ñòàòüè, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, çàùèòÿò ïðàâà è ïàöèåíòîâ, è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Ïî äàííûì Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, íà 20 ïðîöåíòîâ âûðîñëà ïîñåùàåìîñòü Ìóçåÿ ÷àê-÷àêà.
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî òóðèçìó, âî âðåìÿ ×Ì îí ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èðàíñêèõ òóðîïåðàòîðîâ è àâèàêîìïàíèé.
Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â ïîëóêèëîìåòðå îò ñåëà Ðóññêèé Àêòàø.