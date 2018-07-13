В Казани почти на месяц закроют движение по улице Назарбаева

На участке от площади Вахитова до дома № 94 по улице Хади Такташа будет вестись реконструкция магистрального тепловода.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани с 14 июля по 12 августа будет ограничено движение транспорта по улице Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.

Движение транспорта ограничат на участке от площади Вахитова до дома № 94 по улице Хади Такташа. На соответствующем участке в это время будет организована реконструкция магистрального тепловода № 4.

По этой же причине с 23.00 27 июля до 5.00 30 июля окажется полностью закрыта проезжая часть по улице Хади Такташ в районе дома № 80 по улице Назарбаева.