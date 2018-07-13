В Уголовный кодекс РФ предлагают внести статьи о врачебных ошибках

Новые статьи, как предполагается, защитят права и пациентов, и медицинских работников.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Уголовный кодекс РФ предлагают внести новые статьи, по которым будут судить за врачебные ошибки, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Накануне в Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками.

По информации, прозвучавшей на заседании, количество обращений жителей страны, которые недовольны качеством оказанной им медицинской помощи, увеличилось.

В 2016 году в следственные органы по всей стране поступило порядка пяти тысяч сообщений о врачебных ошибках и жалобах на некачественное оказание медицинской помощи, а в 2017-м – уже более шести тысяч.

В 2016 году по результатам рассмотрения этих сообщений было возбуждено 878 уголовных дел, в 2017-м – 1791.

Как отмечают в Следственном комитете РФ, преступления, связанные с дефектами оказания медпомощи, требуют исключительной уголовно-правовой квалификации содеянного.

В настоящее время они квалифицируются по четырем статьям УК РФ. Ни одна из этих статей не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности.

Постоянная дилемма возникает и у судей, и у следователей – приходится выбирать между несколькими нормами уголовного закона. В настоящее время медиков привлекают за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности.

Однако не всегда совершенное соответствует последствиям, описанным этими статьями.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата» Леонид Рошаль договорились о создании рабочей группы, которая подготовит предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ.

Законопроект предлагает ввести специальную норму в УК РФ, которая будет устанавливать уголовную ответственность именно медицинских работников.

К примеру, могут появиться статьи «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

Поправки коснутся установления специальных норм ответственности медицинских работников за служебные преступления. Благодаря этим поправкам, как считают в СК РФ, можно будет исключить случаи необоснованного привлечения врачей к уголовной ответственности, а также более эффективно защищать права пациентов.