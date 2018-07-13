В Альметьевском районе РТ груженая фура вылетела в поле и завалилась на бок

Авария произошла сегодня днем в полукилометре от села Русский Акташ.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе груженая фура вылетела в поле и завалилась на бок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня днем на трассе Акташ – Кузайкино в полукилометре от села Русский Акташ.

Водитель «КАМАЗа» доставлен в медсанчасть ПАО «Татанефть» в Альметьевске. Пожарные ПСЧ №165 осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор грузового автомобиля.