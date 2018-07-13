В Альметьевском районе РТ груженая фура вылетела в поле и завалилась на бок

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе груженая фура вылетела в поле и завалилась на бок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Авария произошла сегодня днем на трассе Акташ – Кузайкино в полукилометре от села Русский Акташ.
Водитель «КАМАЗа» доставлен в медсанчасть ПАО «Татанефть» в Альметьевске. Пожарные ПСЧ №165 осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор грузового автомобиля.
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Завершить работы на границе с Советским районом Казани и возле села Шали планируют осенью.
Дошкольное учреждение разместится в здании бывшего социального приюта.
На участке от площади Вахитова до дома № 94 по улице Хади Такташа будет вестись реконструкция магистрального тепловода.
Новые статьи, как предполагается, защитят права и пациентов, и медицинских работников.
По данным Госкомитета РТ по туризму, на 20 процентов выросла посещаемость Музея чак-чака.
По словам председателя Госкомитета РТ по туризму, во время ЧМ он провел ряд встреч с представителями иранских туроператоров и авиакомпаний.
Авария произошла сегодня днем в полукилометре от села Русский Акташ.
Специалисты министерства экологии начали проверку после сообщения о массовой гибели рыбы.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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По сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии при закупках на биржевой площадке.
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Отключение горячей воды продлится с 16 по 30 июля.
Часть ограждения проходила в трех сантиметрах от частного дома соседа женщины.
Программа фестиваля будет посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.