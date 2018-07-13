Инфантино назвал ЧМ в России лучшим в истории

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в России, — это лучший турнир в истории. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории, теперь я убежден в этом. Он действительно лучший!» — сказал Инфантино.
По его словам, благодарности заслуживают все те, кто работал вокруг поля. Президент ФИФА выразил благодарность России, россиянам, Правительству, РФС, оргкомитету и Президенту России Владимиру Путину.
21-й в истории мундиаль начался в России 14 июня. Уже было сыграно 62 матча. Сборные Бельгии и Англии сразятся за третье место, а в финале сыграют сборные Хорватии и Франции.
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