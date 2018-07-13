В Татарстане экологи устанавливают причины гибели рыбы в реке Степной Зай

Специалисты министерства экологии начали проверку после сообщения о массовой гибели рыбы.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Экологи устанавливаеют причины гибели рыбы в реке Степной Зай, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь министерства Лилия Мулюкова.

Ранее агентство опубликовало информацию из соцсетей, пользователи сообщали о массовой гибели рыбы на участке реки от Заинска до деревни Старый Токмак.

Как рассказали в Минэкологии, еще вчера вечером заинские рыбаки сообщили об этом в Закамское территориальное управление. Чуть позднее аналогичную информацию направили в УВД Заинска.

«На данный момент инспекторы из министерства и участковый УВД занимаются изучением проблемы. Специалисты взяли пробы воды в реке Бугульдинка выше и ниже безымянного ручья, в самом ручье в районе трассы на завод «ТЕХНО», в реке Степной Зай и на участках впадения в нее Бугульдинки», – сообщила Лилия Мулюкова.

В Минэкологии отметили, что полицейские также обнаружили мертвую рыбу в районе деревни Третья Бугульда в одноименной реке, что значительно выше Степного Зая.

По данному факту проводится административное расследование, специалисты пытаются установить источник загрязнения водных объектов.