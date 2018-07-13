Илюмжинов назвал политическим решение FIDE отстранить его от должности

Функционер намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд к своему заместителю Макропулосу и к комиссии по этике.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Кирсан Илюмжинов счел политически мотивированным и неправомочным решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE) отстранить его от должности президента организации, передает РБК.

По словам Илюмжинова, комиссия по этике вообще не имела права отстранять его от должности, так как высшей властью в FIDE обладает иной орган – Генеральная ассамблея. Кроме того, за это решение якобы проголосовали всего три человека из пяти: один член комиссии выступил против, а другой был будто бы отстранен из-за дружбы с функционером.

В жалобе вице-президента федерации Георгиоса Макропулоса Илюмжинов увидел «конфликт интересов», так как тот якобы таким способом расчищает себе путь к руководству организацией. Также он уличил своего оппонента во встрече с шахматистом Гарри Каспаровым, который сейчас враждебно относится к президенту FIDE. Будто бы именно после этого от Илюмжинова стали требовать уйти в отставку. Теперь Кирсан Илюмжинов намерен подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне иск к Макропулосу и к комиссии по этике Международной шахматной федерации.

Решение об отстранении спортивного функционера было мотивировано, в частности, тем, он якобы старался дискредитировать руководство федерации и отказался покинуть свой пост после блокирования ее счетов из-за введенных против него санкций США.

Кирсан Илюмжинов отстранен на полтора года: полгода начиная с 13 июля и еще год условно с испытательным сроком в два года. При этом уже 3 октября в грузинском Батуми должны состояться выборы нового президента FIDE.