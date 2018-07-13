За полгода бюджет Челнов сэкономил на эффективных закупках 85 миллионов рублей

По сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии при закупках на биржевой площадке.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). За первое полугодие бюджет Набережных Челнов сэкономил на эффективных закупках 85,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В том числе 65,2 млн рублей удалось сэкономить на электронных аукционах, а еще 20 млн – на биржевой площадке.

При этом за весь 2017 год экономия составила 133 млн рублей при общей сумме закупок в почти 3 млрд: 106 млн – на электронных аукционах, 27 млн – на биржевой площадке. Таким образом, по сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии за счет закупок на биржевой площадке.

Сейчас более половины – 58 процентов муниципальных закупок производится в электронной форме. С 2017 года по поручению главы города Наиля Магдеева таким образом совершаются все небольшие закупки. Их срок не превышает трех рабочих дней, пояснил начальник отдела муниципального заказа Челнов Азамат Вильданов.