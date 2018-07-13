В Иннополисе на две недели отключат горячую воду

Отключение горячей воды продлится с 16 по 30 июля.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Иннополисе, городе-спутнике Казани, с 16 по 30 июля отключат горячую воду из-за работ по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает «Консьерж-сервис» Иннополиса в мессенджере Telegram.

Хотя ранее в городе на время отключения горячей воды устанавливали бойлеры, в этом году от этой меры было решено отказаться. Причина заключается в сокращении срока отключения: если прежде горячей воды не было в течение месяца, то теперь ее не будет всего две недели.

При этом жители Иннополиса могут установить бойлеры самостоятельно. Для этого им будет необходимо обратиться к собственнику здания и коменданту управляющей компании. В кампусе Университета Иннополис и в спортивном комплексе подача горячей воды не прекратится, так как там имеется собственная система водонагрева.