24-летняя девушка-водитель и ее пассажирка госпитализированы с сотрясением головного мозга.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Елабуге «Фольксваген» из Москвы разбился о фонарный столб, сообщили ИА «Татар-иформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло сегодня утром на трассе М7.

В результате аварии 24-летняя девушка-водитель и ее 40-летняя пассажирка госпитализированы с сотрясением головного мозга в ЦРБ Елабуги.

Пожарные ПСЧ №70 отключили аккумулятор иномарки.