Судебные приставы РТ заставили бугульминку перенести забор с чужого участка

Часть ограждения проходила в трех сантиметрах от частного дома соседа женщины.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Бугульме судебные приставы заставили женщину перенести забор, сообщила руководитель пресс-службы УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.

Как выяснилось, часть ограждения проходила в трех сантиметрах от дома соседа по его земельному участку. Мужчина решил разобраться с проблемой в судебном порядке.

В итоге суд обязал перенести забор его владелицу, однако бугульминка со сносом не торопилась. Тогда исполнители закона привлекли специалистов по кадастровому делу, а затраты на них возложили на должницу.

В итоге женщина перенесла ограждение.