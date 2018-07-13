Судебные приставы РТ заставили бугульминку перенести забор с чужого участка

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Бугульме судебные приставы заставили женщину перенести забор, сообщила руководитель пресс-службы УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.
Как выяснилось, часть ограждения проходила в трех сантиметрах от дома соседа по его земельному участку. Мужчина решил разобраться с проблемой в судебном порядке.
В итоге суд обязал перенести забор его владелицу, однако бугульминка со сносом не торопилась. Тогда исполнители закона привлекли специалистов по кадастровому делу, а затраты на них возложили на должницу.
В итоге женщина перенесла ограждение.
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