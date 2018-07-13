Глава Минэнерго России оценил эффект от сделки ОПЕК+

Для российского бюджета в 2018 году эффект от сделки может составить 2,5-3 трлн рублей.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Для бюджета России в 2018 году эффект от сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи может составить сумму в размере 2,5-3 трлн рублей. Таким прогнозом во время выступления в Совете Федерации поделился глава Минэнерго России Александр Новак.

Согласно его прогнозу, при средних ценах на уровне 70 долларов эффект составит сумму 2,5 трлн рублей. А при ценах 75 долларов и выше — 3 трлн рублей.

Александр Новак выступил в Совете Федерации в рамках обсуждения вопроса повышения цен на бензин.