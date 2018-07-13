Глава Минэнерго России оценил эффект от сделки ОПЕК+

Рекомендуем
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Для бюджета России в 2018 году эффект от сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи может составить сумму в размере 2,5-3 трлн рублей. Таким прогнозом во время выступления в Совете Федерации поделился глава Минэнерго России Александр Новак.
Согласно его прогнозу, при средних ценах на уровне 70 долларов эффект составит сумму 2,5 трлн рублей. А при ценах 75 долларов и выше — 3 трлн рублей.
Александр Новак выступил в Совете Федерации в рамках обсуждения вопроса повышения цен на бензин.
Завершить работы на границе с Советским районом Казани и возле села Шали планируют осенью.
Дошкольное учреждение разместится в здании бывшего социального приюта.
На участке от площади Вахитова до дома № 94 по улице Хади Такташа будет вестись реконструкция магистрального тепловода.
Новые статьи, как предполагается, защитят права и пациентов, и медицинских работников.
По данным Госкомитета РТ по туризму, на 20 процентов выросла посещаемость Музея чак-чака.
По словам председателя Госкомитета РТ по туризму, во время ЧМ он провел ряд встреч с представителями иранских туроператоров и авиакомпаний.
Авария произошла сегодня днем в полукилометре от села Русский Акташ.
Специалисты министерства экологии начали проверку после сообщения о массовой гибели рыбы.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На старт выйдут более 1,5 тыс. любителей и профессиональные спортсмены.
По сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии при закупках на биржевой площадке.
24-летняя девушка-водитель и ее пассажирка госпитализированы с сотрясением головного мозга.
Отключение горячей воды продлится с 16 по 30 июля.
Часть ограждения проходила в трех сантиметрах от частного дома соседа женщины.
Программа фестиваля будет посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.