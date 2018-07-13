Нетвердо стоящий на ногах глава ЕК чуть не упал на Порошенко на саммите НАТО

Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснила, что у Юнкера был приступ ишиалгии, и сейчас ему стало лучше.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). На полях проходящего в Брюсселе саммита НАТО глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер чуть не упал на Президента Украины Петра Порошенко. Видео с инцидентом опубликовало The Sun.

На видеоролике показано, что Юнкер нетвердо стоит на ногах и опирается на других членов саммита. В какой-то момент чиновник не смог удержать равновесие и чуть не упал на Порошенко, который шел позади.

Британские СМИ отметили, что глава Еврокомиссии, вероятно, был нетрезв.

Позднее официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснила, что у Юнкера был приступ ишиалгии, и сейчас ему стало лучше, сообщает РИА Новости.