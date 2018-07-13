В Татарстане ожидают увеличения турпотока до 3,5 млн человек по итогам года

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Фото: Рамиль Гали/архив, Салават Камалетдинов
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Туристический поток в Татарстан по итогам 2018 года может составить более 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
По предварительным данным, в период чемпионата мира по футболу Татарстан посетили 300 тыс. туристов, отметил Иванов. Он подчеркнул, что это «хороший результат».
По его словам, приток туристов во время мундиаля повлияет на общий поток туристов в республику по итогам 2018 года.
«Мы ожидали рост потока туристов на уровне 6-7 процентов. Я предполагаю, что по итогам года, судя по существующей динамике, мы можем выйти на 10 и даже более процентов по итогам всего 2018 года», — сказал председатель Госкомитета РТ по туризму.
Согласно прогнозам, по итогам года Татарстан могут посетить 3,4-3,5 млн туристов.
Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
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