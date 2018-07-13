Автомобиль вылетел с дороги неподалеку от деревни Старая Юмья.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Кукморском районе два человека пострадали в перевернувшейся на крышу иномарке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на трассе Кукмор – Богатые Сабы радом с деревней Старая Юмья водитель потерял управление и опрокинул автомобиль в кювет.

Пожарные ПСЧ №117 перевернули автомобиль на колеса и отключили его аккумулятор. Водителя и пассажира с травмами доставили в ЦРБ Кукмора.