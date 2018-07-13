С начала ЧМ туристско-информационные центры Казани посетили 35 тысяч человек

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). За период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года туристско-информационные центры Казани посетили более 35 тыс. человек. Об этом председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ-2018.
Чаще всего гостей мундиаля интересовали карты города и гиды, валютные обменники, заведения общепита, национальная кухня, онлайн-трансляции матчей чемпионата и расписание шаттлов до стадиона Kazan-Arena.
Следующая новость
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На старт выйдут более 1,5 тыс. любителей и профессиональные спортсмены.
По сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии при закупках на биржевой площадке.
24-летняя девушка-водитель и ее пассажирка госпитализированы с сотрясением головного мозга.
Отключение горячей воды продлится с 16 по 30 июля.
Часть ограждения проходила в трех сантиметрах от частного дома соседа женщины.
Программа фестиваля будет посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.
Автомобиль вылетел с дороги неподалеку от деревни Старая Юмья.
Госкомитета РТ по туризму прогнозирует, что туристический поток в республику в 2018 году может вырасти до 10 и более процентов.
До конца года в республике капитально отремонтируют 48 километров федеральных дорог.
Список возглавил Санкт-Петербург (54 процентов голосов), на втором месте – Москва (12 процентов), Казань набрала десять процентов голосов.
45-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Чаще всего гостей мундиаля интересовали карты города, валютные обменники, заведения общепита, национальная кухня и расписание шаттлов до стадиона.
Основная масса болельщиков останавливалась в столице Татарстана на три дня.
Общественный транспорт, проходящий через остановки «Энергоуниверситет» и «Молодежный центр», будет работать до 00.30.
Затраты туристов на проживание, питание и развлечения принесли Татарстану девять миллиардов рублей.
Неполную информацию предоставили 11 руководителей учебных учреждений.
По предварительным подсчетам Госкомитета по туризму РТ, город посетили около 300 тысяч туристов из 36 стран мира.