С начала ЧМ туристско-информационные центры Казани посетили 35 тысяч человек

Чаще всего гостей мундиаля интересовали карты города, валютные обменники, заведения общепита, национальная кухня и расписание шаттлов до стадиона.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). За период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года туристско-информационные центры Казани посетили более 35 тыс. человек. Об этом председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ-2018.

Чаще всего гостей мундиаля интересовали карты города и гиды, валютные обменники, заведения общепита, национальная кухня, онлайн-трансляции матчей чемпионата и расписание шаттлов до стадиона Kazan-Arena.