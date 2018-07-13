Средний чек туриста за день пребывания в Казани на ЧМ составил 37 тысяч рублей

Основная масса болельщиков останавливалась в столице Татарстана на три дня.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Средний чек туриста за день пребывания в Казани во время чемпионата мира по футболу 2018 года составил 37 тыс. рублей. Об этом рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре мундиаля.

Основная масса болельщиков, по данным госкомитета, останавливалась в Казани на три дня. Максимальное же количество дней пребывания гостя ЧМ в столице Татарстана составило 24 дня.