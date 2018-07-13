В Азнакаевском районе РТ осудили отца, который избивал 11-летнего сына

45-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе РТ осудили отца, который в течение года избивал 11-летнего сына, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что на протяжении года 45-летний мужчина регулярно бил своего ребенка.

По статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением» отца приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, а также назначили год испытательного срока.