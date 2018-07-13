Открытие фестиваля «Летние вечера в Елабуге» посетили 11,5 тысячи зрителей

Рекомендуем
Фото: Служба новостей ЕСН
(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Около 11,5 тыс. человек посетили первый концерт, организованный в рамках музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ОВД по Елабужскому району.
Трибуны были заполнены публикой, многие слушатели сидели прямо на поляне перед сценой. Концерт классической музыки с участием знаменитостей посетили не только жители Елабуги, но и гости из соседних городов. В частности, много было приехавших из Набережных Челнов.
Впервые организуемый фестиваль всемирно известного пианиста Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» проходит в формате оpen-air. Местом его проведения стали Шишкинские пруды.
По словам самих музыкантов, к этому событию они готовились очень тщательно. Ведь одно дело выступать в зале, и совсем другое – под открытым небом.
«На улице играть – это отдельная ответственность, все идет совсем не так, как в концертном зале. Нужно удержать внимание публики, а это не те люди, которые купили билет и из-за этого сидят и слушают выступление. Сегодня слушателей было очень много, и это очень важно. Это то, ради чего мы играем», – поделился впечатлениями после концерта кларнетист Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Семен Сердюков.
Инициатор фестиваля – всемирно известный пианист Борис Березовский заметил, что, возможно, проведение таких вечеров в Елабуге войдет в традицию. «По-моему, задумка удалась. Я получаю огромное удовольствие от атмосферы, от города, от людей, которые пришли на концерт. Я не люблю загадывать, но мне бы хотелось, чтобы это стало ежегодным мероприятием. Я достаточно суеверный человек, но я бы хотел, чтобы так было», – отметил он.
Чтобы прочувствовать всю эту атмосферу, нужно просто увидеть все это своими глазами. Второй день фестиваля сегодня проходит под знаком Марины Цветаевой. Завтра, 14 июля, в Елабуге ценителей прекрасного ждут в 18.30, а 15 июля – в 15.00.
Следующая новость
Участники экологической акции собрали восемь кубометров мусора.
Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.
Инцидент произошел сегодня вечером в доме №9а по улице Зур Арам.
Во время первого концерта все трибуны и поляна вокруг сцены были заполнены слушателями.
В фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из регионов Татарстана и России.
Индекс цитируемости агентства по итогам января – марта составил 464,46.
Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.
Первым мероприятием марафона станет литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому.
На берегу местный житель незаконно построил забор, перекрывающий доступ к озеру.
Змеи покусали 45-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, обоим была оказана медицинская помощь.
Комиссия при Минэкономразвития России одобрила заявку татарстанского моногорода.
На Сабантуе помимо традиционных конкурсов и забав пройдут состязания по чтению Корана и исполнению мунаджатов.
В книге затрагиваются вопросы будущего татарской деревни и сохранения татарского языка.