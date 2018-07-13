Открытие фестиваля «Летние вечера в Елабуге» посетили 11,5 тысячи зрителей

Во время первого концерта все трибуны и поляна вокруг сцены были заполнены слушателями.

(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Около 11,5 тыс. человек посетили первый концерт, организованный в рамках музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ОВД по Елабужскому району.

Трибуны были заполнены публикой, многие слушатели сидели прямо на поляне перед сценой. Концерт классической музыки с участием знаменитостей посетили не только жители Елабуги, но и гости из соседних городов. В частности, много было приехавших из Набережных Челнов.

Впервые организуемый фестиваль всемирно известного пианиста Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» проходит в формате оpen-air. Местом его проведения стали Шишкинские пруды.

По словам самих музыкантов, к этому событию они готовились очень тщательно. Ведь одно дело выступать в зале, и совсем другое – под открытым небом.

«На улице играть – это отдельная ответственность, все идет совсем не так, как в концертном зале. Нужно удержать внимание публики, а это не те люди, которые купили билет и из-за этого сидят и слушают выступление. Сегодня слушателей было очень много, и это очень важно. Это то, ради чего мы играем», – поделился впечатлениями после концерта кларнетист Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Семен Сердюков.

Инициатор фестиваля – всемирно известный пианист Борис Березовский заметил, что, возможно, проведение таких вечеров в Елабуге войдет в традицию. «По-моему, задумка удалась. Я получаю огромное удовольствие от атмосферы, от города, от людей, которые пришли на концерт. Я не люблю загадывать, но мне бы хотелось, чтобы это стало ежегодным мероприятием. Я достаточно суеверный человек, но я бы хотел, чтобы так было», – отметил он.

Чтобы прочувствовать всю эту атмосферу, нужно просто увидеть все это своими глазами. Второй день фестиваля сегодня проходит под знаком Марины Цветаевой. Завтра, 14 июля, в Елабуге ценителей прекрасного ждут в 18.30, а 15 июля – в 15.00.