Неполную информацию предоставили 11 руководителей учебных учреждений.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Прокуратура требует наказать директоров школ Сабинского района РТ, скрывших свои доходы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По итогам проверки прокуроры выяснили, что 11 руководителей школ скрыли информацию о своих и семейных дополнительных доходах, хотя по закону данные сведения они обязаны предоставлять работодателям.

Надзорное ведомство обратилось к главе Управления образования исполкома Сабинского района с требованием устранить нарушения. В данный момент его рассматривают.