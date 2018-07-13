Средняя загрузка отелей и хостелов Казани на время ЧМ выросла до 81 процента

30 июня и 6 июля, в дни проведения в Казани матчей плей-офф, загрузка достигла 100 процентов.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Средняя загрузка отелей и хостелов Казани на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 выросла до 81 процента. В дни проведения матчей мундиаля загрузка достигала 91,5 процента, а 30 июня и 6 июля, в дни проведения в Казани матчей плей-офф, загрузка достигла 100 процентов.

Об этом председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов рассказал сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018.

Иванов напомнил, что на данный момент в Казани всего действует 196 средств размещения. По сравнению с показателями загрузки аналогичного периода прошлого года в этом году загрузка отелей увеличилась на 60 процентов.

Кроме того, как отметил спикер, гости чемпионата активно пользовались услугами рынка арендного жилья и специального автодрома для «домов на колесах» и трейлеров, который был организован на парковке «Казанской ярмарки». С начала мундиаля услугами автодрома воспользовались 16 «автодомов» из Швейцарии, Колумбии, Германии и России.