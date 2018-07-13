Главное
В Елабуге «Фольксваген» из Москвы разбился о фонарный столб

Татар-информ

13 июля 2018, 13:12

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Средняя загрузка отелей и хостелов Казани на время ЧМ выросла до 81 процента

Рекомендуем

Фото: архив, Салават Камалетдинов


30 июня и 6 июля, в дни проведения в Казани матчей плей-офф, загрузка достигла 100 процентов.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Средняя загрузка отелей и хостелов Казани на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 выросла до 81 процента. В дни проведения матчей мундиаля загрузка достигала 91,5 процента, а 30 июня и 6 июля, в дни проведения в Казани матчей плей-офф, загрузка достигла 100 процентов.

Об этом председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов рассказал сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018.

Иванов напомнил, что на данный момент в Казани всего действует 196 средств размещения. По сравнению с показателями загрузки аналогичного периода прошлого года в этом году загрузка отелей увеличилась на 60 процентов.

Кроме того, как отметил спикер, гости чемпионата активно пользовались услугами рынка арендного жилья и специального автодрома для «домов на колесах» и трейлеров, который был организован на парковке «Казанской ярмарки». С начала мундиаля услугами автодрома воспользовались 16 «автодомов» из Швейцарии, Колумбии, Германии и России.

Следующая новость

Премьера казанского фильма о Елизавете Романовой объявлена свободной для посещения
Новости дня
15:28
«Игра престолов» номинирована на 22 категории премии «Эмми»
15:20
В ИА «Татар-информ» расскажут об экологическом гиде по зеленым уголкам Татарстана

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:13
В Казани пройдут двухдневные соревнования по триатлону

На старт выйдут более 1,5 тыс. любителей и профессиональные спортсмены.

15:00
Премьера казанского фильма о Елизавете Романовой объявлена свободной для посещения
14:58
Илюмжинов назвал политическим решение FIDE отстранить его от должности
14:48
За полгода бюджет Челнов сэкономил на эффективных закупках 85 миллионов рублей

По сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии при закупках на биржевой площадке.

14:41
В Елабуге «Фольксваген» из Москвы разбился о фонарный столб

24-летняя девушка-водитель и ее пассажирка госпитализированы с сотрясением головного мозга.

14:36
В Иннополисе на две недели отключат горячую воду

Отключение горячей воды продлится с 16 по 30 июля.

14:32
Нетвердо стоящий на ногах глава ЕК чуть не упал на Порошенко на саммите НАТО
14:29
Судебные приставы РТ заставили бугульминку перенести забор с чужого участка

Часть ограждения проходила в трех сантиметрах от частного дома соседа женщины.

14:21
Кремль пообещал рассмотреть прошение матери Сенцова о помиловании ее сына
14:16
Эпизоды боев двух Отечественных войн разыграют во дворе Нацмузея РТ

Программа фестиваля будет посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

14:08
Казань примет VIII чемпионат мира по пляжному гандболу

В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.

14:05
В Кукморском районе два человека пострадали в перевернувшейся на крышу иномарке

Автомобиль вылетел с дороги неподалеку от деревни Старая Юмья.

14:00
В Татарстане ожидают увеличения турпотока до 3,5 млн человек по итогам года

Госкомитета РТ по туризму прогнозирует, что туристический поток в республику в 2018 году может вырасти до 10 и более процентов.

13:55
В Пестречинском районе РТ отремонтируют два участка трассы М7

До конца года в республике капитально отремонтируют 48 километров федеральных дорог.

13:50
Казань вошла в тройку городов ЧМ-2018 с лучшими достопримечательностями

Список возглавил Санкт-Петербург (54 процентов голосов), на втором месте – Москва (12 процентов), Казань набрала десять процентов голосов.

13:49
В Азнакаевском районе РТ осудили отца, который избивал 11-летнего сына

45-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

13:46
С начала ЧМ туристско-информационные центры Казани посетили 35 тысяч человек

Чаще всего гостей мундиаля интересовали карты города, валютные обменники, заведения общепита, национальная кухня и расписание шаттлов до стадиона.

13:36
Средний чек туриста за день пребывания в Казани на ЧМ составил 37 тысяч рублей

Основная масса болельщиков останавливалась в столице Татарстана на три дня.

13:35
В Казани продлят движение транспорта из-за заключительных матчей ЧМ-2018

Общественный транспорт, проходящий через остановки «Энергоуниверситет» и «Молодежный центр», будет работать до 00.30.

13:32
Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE
13:30
Треть расходов туристов на ЧМ в Казани пришлась на гостиницы и хостелы

Затраты туристов на проживание, питание и развлечения принесли Татарстану девять миллиардов рублей.

13:29
Прокуратура требует наказать директоров школ Сабинского района РТ, скрывших свои доходы

Неполную информацию предоставили 11 руководителей учебных учреждений.

13:26
За время ЧМ-2018 туристы потратили в Казани 11,2 миллиарда рублей

По предварительным подсчетам Госкомитета по туризму РТ, город посетили около 300 тысяч туристов из 36 стран мира.

События

13 июляСамое большое кладбище в Поволжье возводят в Казани: появится ли здесь крематорий?

13 июляГазпромбанк: новая модель работы с застройщиками

13 июляКазанские выходные: чайный фестиваль, кольцевые гонки и мороженое

13 июляАнтрополог Ольга Дренда: «В Польше был осознанно запущен процесс активного забывания переходного периода»

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение

12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино

12 июляПраздничное открытие «Ситилинк» в Азино будет проходить с 13 по 15 июля