В Татарстане для уборочной кампании задействуют почти 3,4 тыс. комбайнов

Общая площадь зерновых в республике составляет около 1480 тыс. га.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан в уборочной кампании будет задействовано порядка 3,4 тыс. зерноуборочный комбайнов, заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов в Доме Правительства РТ на республиканском совещании, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Общая площадь зерновых в республике составляет 1480 тыс. га. Зерноуборочные комбайны могут обмолачивать по 57 тыс. га в сутки, что позволит завершить уборку зерновых за 30 — 35 дней, сообщил Титов.

На 10 июля в республике готовность зерноуборочных комбайнов составляет 86 процентов.