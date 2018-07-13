В хозяйстве «Гигант» Тукаевского района школьники трудоустроились помощниками комбайнеров

Рекомендуем
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В хозяйстве «Гигант» Тукаевского района в этом году работают пять школьников, закончившие седьмые, восьмые и девятые классы, пишет районная газета «Светлый путь».
Сегодня они работают рядом с опытными механизаторами, ремонтируют технику. В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров. Уборка ржи начнется 27 июля. В такое важное для хозяйства время возле каждого комбайнера будет один помощник.
Штурманами для опытных механизаторов станут пять парней – Данил Решетников, Рамазан Хамадияров, Рамиль Насибуллин, Юрий Калмыков, Денис Захаров. Ребята сами изъявили желание работать – они получат бесценный опыт работы среди техники и хорошую зарплату.
На 1 июля в Тукаевском районе трудоустроено 80 подростков. Большинство школьников устроились подсобными рабочими и оказывают посильную помощь хозяйствам.
Начальник Центра занятости населения по Тукаевскому району Татьяна Сиврюк рассказала, что в районе есть несколько организаций, которые ежегодно сотрудничают в вопросах трудоустройства школьников. Это хозяйства «Ярыш», имени Сайдашева, «Гигант», «Челны-Овощи+», «Камский Бекон», производственный кооператив «Биклянь».
Следующая новость
Ильназ Рамазанов участвовал в татаро-башкирской борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет в весовой категории до 75 килограммов.
В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.
Испанский защитник снова будет играть в команде Курбана Бердыева.
Участники экологической акции собрали восемь кубометров мусора.
Военный Пе-2 после реставрации установят в столице Татарстана.
Инцидент произошел сегодня вечером в доме №9а по улице Зур Арам.
Во время первого концерта все трибуны и поляна вокруг сцены были заполнены слушателями.
В фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из регионов Татарстана и России.
Индекс цитируемости агентства по итогам января – марта составил 464,46.
Экспозиция раскрывает многогранность таланта поэта, творчество которого тесно связано с историческими событиями начала XX века.
Первым мероприятием марафона станет литературная «аксеновская среда», посвященная Владимиру Высоцкому.
На берегу местный житель незаконно построил забор, перекрывающий доступ к озеру.
Змеи покусали 45-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, обоим была оказана медицинская помощь.
Комиссия при Минэкономразвития России одобрила заявку татарстанского моногорода.
На Сабантуе помимо традиционных конкурсов и забав пройдут состязания по чтению Корана и исполнению мунаджатов.