В хозяйстве «Гигант» Тукаевского района школьники трудоустроились помощниками комбайнеров

В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В хозяйстве «Гигант» Тукаевского района в этом году работают пять школьников, закончившие седьмые, восьмые и девятые классы, пишет районная газета «Светлый путь».



Сегодня они работают рядом с опытными механизаторами, ремонтируют технику. В период уборки юные механизаторы пересядут на комбайны и начнут работать помощниками комбайнеров. Уборка ржи начнется 27 июля. В такое важное для хозяйства время возле каждого комбайнера будет один помощник.



Штурманами для опытных механизаторов станут пять парней – Данил Решетников, Рамазан Хамадияров, Рамиль Насибуллин, Юрий Калмыков, Денис Захаров. Ребята сами изъявили желание работать – они получат бесценный опыт работы среди техники и хорошую зарплату.



На 1 июля в Тукаевском районе трудоустроено 80 подростков. Большинство школьников устроились подсобными рабочими и оказывают посильную помощь хозяйствам.



Начальник Центра занятости населения по Тукаевскому району Татьяна Сиврюк рассказала, что в районе есть несколько организаций, которые ежегодно сотрудничают в вопросах трудоустройства школьников. Это хозяйства «Ярыш», имени Сайдашева, «Гигант», «Челны-Овощи+», «Камский Бекон», производственный кооператив «Биклянь».