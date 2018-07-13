Дело о взрыве аммонала на руднике в Камско-Устьинском районе РТ ушло в суд

Три человека из руководящего состава ООО «Фоника Гипс» обвиняются в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Передано в суд дело о взрыве аммонала на участке ООО «Фоника Гипс» в селе Сюкеево, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 декабря на руднике рабочие на автомобиле «Крот» занимались закладкой взрывчатки. Самопроизвольный взрыв прогремел уже на поверхности в пяти метрах от входа в шахту. В результате погибли два человека. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Сутки спустя по делу о взрыве был задержан горный мастер – 58-летний Константин Макаров.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекли 52-летнего начальника подземного участка добычи «Фоники Гипс» Анатолия Радкевича и 34-летнего заместителя генерального директора по добыче, главного инженера гипсового рудника Рустама Аминова.

По версии следствия, на Макарове, Радкевиче и Аминове лежала ответственность по соблюдению правил безопасности на руднике, который является взрывоопасным объектом.

Между тем в пять часов утра 25 декабря рядом с выездом с участка горной добычи «Фоники Гипс» взорвался аммонит, который был заложен в костер в бочке.

Смертельные травмы получили взрывник и машинист автомобиля «Крот», которые находились рядом с местом взрыва. Сразу после этого первый взрыв спровоцировал второй – взорвались вещества, которые находились в кузове «Крота».

Автомобиль уничтожило взрывом. Сумма материального ущерба превысила два миллиона рублей.

По версии следствия, причиной трагедии стали грубейшие нарушения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, порядка ведения работ со взрывчатыми материалами и порядка уничтожения взрывчатки.

В процессе следствия Макаров и Аминов свою вину в случившемся не признали, Рудкевич – признал частично.

Для последующего возмещения материального ущерба на имущество всех троих обвиняемых наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Камско-Устьинский районный суд.