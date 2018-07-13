Пожар случился в кухонном помещении кафе по проспекту Мира.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Елабуге загорелся суши-бар «Тайфун», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился сегодня ранним утром в заведении №35/1 по проспекту Мира. Об этом огнеборцам сообщили сразу два очевидца, они позвонили в диспетчерскую службу почти одновременно.

На месте сотрудников ПСЧ №75 никто не встретил. Из вентиляции второго этажа валил густой черный дым. Входные двери в кафе оказались запертыми.

Пожарные проникли внутрь и выяснили, что очаг возгорания находится в кухонном помещении. На тушение пожара им потребовалось десять минут.

В результате обгорело оборудование, стены и потолок на площади пять квадратных метров. Мебель в зале почернела от копоти. Никто не пострадал.

Как установили специалисты, пожар случился из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.