Мэрия Казани о крематории у Званки: Иных земель, пригодных для этого объекта, не выявлено

Особая зона в 0,55 га для строительства объекта по первой очереди выделена в проекте нового погребального комплекса Казани.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Исполком Казани прокомментировал ИА «Татар-информ» перспективу строительства в Казани крематория, специальная зона которого обозначена в эскизном проекте уже строящегося около деревни Званка погребального комплекса города.

«Строительство похоронного объекта для Казани с комплектом проектной документации и разрешением на строительство ведется впервые. В целом в последние годы наблюдается снижение уровня смертности. Тем не менее ежегодно в Казани умирает около 13 тысяч человек, из которых около 9,3 тыс. хоронят на городских кладбищах. При этом не менее 2/3 лиц, взявших на себя обязанность по погребению умершего, желают захоронить близких только в новом месте или не имеют возможности произвести подзахоронение в существующую могилу родственника до истечения сроков минерализации останков. Согласно данным нового Генерального плана Казани, численность населения в 2035 году составит не менее 1 млн 350 тыс. человек. Таким образом, площадь общественных кладбищ к 2035 году должна составлять не менее 324 га, а ежегодно для погребения умерших требуется около 3 га свободных земель», – пояснили в мэрии Казани.



В ответе в адрес редакции информационного агентства при этом уточняется, что в первые годы после начала захоронений новые кладбища будут рассматриваться как альтернативные варианты для погребения уже существующим кладбищам. То есть ожидается, что количество захоронений в первые годы будет увеличиваться здесь постепенно с перспективой заполнения 30 – 50 лет.

Вместе с тем, отвечая на вопросы о заложенной в проект погребального комплекса «зоне крематория» и подробностях ее реализации, согласно документации, в первой очереди строительства кладбища, пресс-служба исполкома дипломатично констатировала: «Иных земель, пригодных для строительства данного объекта, не выявлено». Она акцентировала на том, что «на сегодня строительство крематория на территории погребального комплекса не планируется».

В настоящее время, как пояснили в мэрии Казани, большинство кладбищ общественные, а не вероисповедальные. Это значит, что захоронения производятся независимо от верований умершего. В таком случае в одной семейно-родовой могиле могут быть захоронены родственники, придерживавшиеся даже разных религиозных взглядов.

Площадь всех кладбищ столицы Татарстана – около 282 га, но площадь свободных участков на них сейчас не более всего лишь двух процентов. На крупных городских кладбищах («Арское», «Архангельское», «Самосырово», «Сухая Река», «Ново-Татарское», «Киндери» и «Юдино») свободных земель почти не осталось, впрочем как и на погостах в городских поселках.

К 1 июля 2017 года численность населения Казани составляла 1 млн 231 тыс. 878 человек. Пот нормам СНиП «Планировка и застройка городских и сельских поселений», для кладбищ с традиционными захоронениями земельные участки для захоронений должны составлять не менее 0,24 га на 1 тыс. жителей. Таким образом, с учетом реальной численности населения Казани площадь кладбищ сейчас меньше норматива на 12 га – требуемый минимум 295,65 га.

«Сегодня общая площадь всех кладбищ соответствует нормативу только с учетом мусульманского кладбища, но оно предназначено исключительно для захоронения умерших мусульман. Вместе с тем, фактическая численность населения выше официальных данных, при этом чуть более половины жителей исповедуют христианство. Таким образом, в столице республики образовался дефицит новых мест захоронения, особенно для погребения по христианским обрядам. Расчетная площадь, согласно рекомендациям по проектированию похоронных объектов, составляет 5 кв. м. Это позволяет организовать доступ к могиле, обустроив дорожно-тропиночную сеть», – сообщается в ответе мэрии.

В Пестречинском районе Татарстана, вблизи деревни Званка, вдоль трассы М7 на выезде из города (после развязки за Самосыровским кладбищем) активно идут строительные работы на территории нового погребального комплекса. Проложена главная аллея, организовано место для парковки, на финальной стадии строительство административного и хозяйственного зданий, а также ротонды. Об участке, отведенном под «зону крематория», строители хорошо знают, однако работы здесь пока не начаты. Первостепенной задачей будет прокладка дороги к этому участку погребального коплекса.

Над созданием двух новых общественных кладбищ Казани, к слову, предметно задумались еще в 2006 году. Тогда было дано соответствующее поручение первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Изучив все пустующие земли в столице РТ, пришли к выводу, что на них по разным причинам организовать новое кладбище в границах города невозможно. Где-то не подходил рельеф местности, где-то высокий уровень подземных вод, близость к централизованным источникам водоснабжения или жилой застройке.

Участок в районе 825 км автодороги М7 в Пестречинском районе был одобрен Аппаратом Президента Республики Татарстан в 2012 году.