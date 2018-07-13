В парках Казани пройдут фестиваль мороженого, урок по скейтбордингу и «Дружба маркет»

14 июля в Горкинско-Ометьевском лесу с 11:00 откроется «Дружба маркет», где можно приобрести игрушки, натуральную косметику, декор для дома.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В предстоящие выходные в парках Казани подготовлена насыщенная программа, сообщает Дирекция парков и скверов.

Сегодня в 18:00 начнется экскурсия «Парк “Черное озеро” и окрестности». На экскурсии участники узнают об истории парка за последние 200 лет, разгадают тайну Арки влюбленных и поближе познакомятся с памятником архитектурного конструктивизма — Мергасовским домом.

Также сегодня в 19:00 в Горкинско-Ометьевском лесу совместно со школой танцев «Блюзерия» казанцев научат танцевать парные винтажные танцы, блюз и линди-хоп. Продолжится цикл уличных кинопоказов: сегодня в 20:30 в парке им. Горького казанцы увидят фильмы «Для всех и каждого» и «Чемпионы: Быстрее. Выше», в сквере им. Аксенова «Пеле. Рождение легенды» и «Для всех и каждого», а в Горкинско-Ометьевском лесу «Роналду против Мессии».

14 и 15 июля в Центральном парке им. Горького с 11:00 до 20:00 пройдет Большой фестиваль мороженого. В субботу, 14 июля, в Горкинско-Ометьевском лесу с 11:00 откроется «Дружба маркет», где можно приобрести игрушки, натуральную косметику, декор для дома, украшения и товары для детей, сделанные молодыми российскими дизайнерами. В 16:00 и 18:00 для всех желающих пройдет открытый урок по скейтбордингу от школы Skateschool. А с 18:00 до 01:00 здесь пройдет вечеринка «Изоленты». В программу включены виниловая ярмарка от магазинов и коллекционеров, шоурум одежды локальных дизайнеров и брендов, фудкорт и обмен вещами своп.

В этот же день в Лядском саду в 10:00 казанцы возложат цветы к памятнику Гавриила Державина в честь 275-летия со дня рождения поэта. Кроме того, все желающие смогут прочитать стихотворения Державина или стихи собственного сочинения в «свободный микрофон».