В Казани продлят движение транспорта из-за заключительных матчей ЧМ-2018

Общественный транспорт, проходящий через остановки «Энергоуниверситет» и «Молодежный центр», будет работать до 00.30.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Казани 14 и 15 июля, в дни заключительных матчей ЧМ-2018 по футболу, будет продлено движение общественного транспорта, маршруты которого проходят через остановки «Энергоуниверситет» и «Молодежный центр». Развозить казанцев и гостей города планируется до 00.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пройдет 14 июля в 17.00 в Санкт-Петербурге. Финальная игра между командами Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18.00 на московском стадионе «Лужники».

Традиционно трансляцию матчей можно будет посмотреть на площадке фестиваля болельщиков у Центра семьи «Казан». Чтобы избежать очереди на входе, следует приходить на место немного заранее. Фанфест открыт для болельщиков за 2 часа до начала трансляции матча.