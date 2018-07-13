Историю возникновения татарской тюбетейки рассказали гостям пресс-центра ЧМ в Казани

Если в древности по внешнему виду головного убора можно было судить о сословии ее хозяина, то сейчас тюбетейка выполняет больше декоративные функции.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Сегодня в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018 прошла презентация тюбетейки. Мастер-ремесленник Гузэль Тимербулатова рассказала гостям и сотрудникам пресс-центра об истории возникновения и технологии изготовления национального татарского головного убора.

На татарской земле издревле тюбетейка выполняла больше практическую функцию и служила «подшлемником» для воинов. Такой головной убор внешне больше походил на узбекскую тюбетейку, облегая голову.

«В 19 веке, во времена Габдуллы Тукая, начались изменения в моде, и на территорию современного Татарстана из Турции пришла близкая к современной, уже привычной нам, форма тюбетеек-таблеток. То есть та тюбетейка, которую мы все с вами знаем сейчас, изначально не была татарским национальным головным убором, это европеизированный вариант», — пояснила мастер.

По внешнему виду тюбетейки можно было судить не только о достатке, возрасте, поле и сословии ее владельца, но и о роде его занятий. Женская тюбетейка меньше по размерам, чем мужская, она прикрывает только макушку. Вместе с хозяйкой рос и головной убор: у молодых девушек были совсем маленькие тюбетейки, тогда как более взрослые дамы старались убрать под нее волосы. Вышивка на женских тюбетейках была богаче и разнообразней, а формы орнаментов — округлее.

Тюбетейки до сих пор носят как символ принадлежности к определенным национальностям и религиям, подчеркнула мастер, однако для большинства городских татар тюбетейка выполняет больше декоративные функции. После небольшой лекции на мастер-классе Гузэль Тимербулатовой гости пресс-центра смогли собственноручно изготовить декоративные тюбетейки.