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Мэрия Казани о крематории у Званки: Иных земель, пригодных для этого объекта, не выявлено

Татар-информ

13 июля 2018, 11:40

Экономика и финансы

Сделай пробу: Первые три дня сервисом «МегаФон.Здоровье» можно пользоваться бесплатно

Использование приложения «МегаФон.Здоровье» (18+) не является медицинской услугой.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). «МегаФон» предоставил своим клиентам возможность первые три дня пользоваться бесплатно телемедицинским сервисом «МегаФон.Здоровье» (18+). Мобильное приложение для iOS и Android позволяет абонентам оператора общаться с врачами онлайн, а также вести электронную медицинскую карту. 

После трех пробных дней общение с врачами будет доступно при оформлении подписки. За 150 рублей в месяц абонент получает доступ к неограниченному количеству консультаций. За 299 рублей в месяц появляется возможность связаться с врачами с опытом свыше 15 лет и докторами наук.

В сервисе представлено более тысячи врачей 40 специальностей из 15 московских клиник. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приемами пациентов в клиниках Москвы и Подмосковья.

«Наш сервис позволяет сократить время на визиты к специалистам и собрать пул экспертных мнений о проблеме в „едином окне“ — в своем смартфоне», — прокомментировал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

Телемедицина, по данным института маркетинговых исследований GfK, станет главной технологией 2018 года, которые имеют наибольший потенциал с точки зрения роста и влияния на жизнь потребителей. Телемедицина развивается во всем мире — темпы роста в денежном выражении 18 процентов ежегодно, и потенциал категории довольно велик.

Использование приложения «МегаФон.Здоровье» (18+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приема у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможно только на очном приеме в медицинских учреждениях.

«МегаФон. Здоровье» на стенде Петербургского Международного Экономического Форума −2018 — https://youtu.be/hhpc-veFYZY 

Подробнее о сервисе — https://moscow.megafon.ru/services/family/megafon_zdorove/


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