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Татар-информ

13 июля 2018, 12:22

Экономика и финансы

До конца 2018 года в Татарстане отремонтируют 42 объекта культурного назначения

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Фото: Михаил Захаров/архив

На сегодняшний день капремонт завершен на 13 объектах.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). До конца текущего года в Республике Татарстан запланирован капремонт 42 объектов культурного назначения на общую сумму почти 343 млн рублей. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Провел совещание Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.  

На сегодняшний день работы ведутся на 29 объектах, а на 13 объектах ремонт уже завершен. 

Также в республике сегодня реализуется программа капремонта многоквартирных жилых домов, напомнил Фролов. В программе задействованы 43 муниципальных района Татарстана. В целом это 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн квадратных метра. Будут улучшены жилищные условия более 224 тыс. татарстанцев. 

Кроме того, до конца года планируется отремонтировать 28 школ на общую сумму почти 682 млн рублей. В этот перечень вошли 16 муниципальных общеобразовательных организаций и 12 коррекционных.

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