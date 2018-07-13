ПАК ДА построят с применением технологий малой заметности

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации оснастят «стелс-технологиями».

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет создаваться с применением технологий малой заметности («стелс-технологий»), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко. Об этом чиновник заявил по итогам посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Авиазавод выполняет оборонный заказ на ремонт с модернизацией самолетов Ту-22М3 и Ту-160. Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности завода является создание принципиально нового перспективного комплекса дальней авиации, информация о котором пока тщательно скрывается.