POZIS провел День донора

В 2017 году POZIS заключил соглашение о сотрудничестве с республиканским центром крови.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Компания POZIS (АО «ПОЗиС» входит в состав Госкорпорации Ростех) провела акцию День донора. В ней приняли участвовали более 60 человек.

Участие в акции серговчане смогли принять, не уходя с завода: забор крови осуществлялся на территории предприятия. Манипуляции производила бригада республиканского центра крови Минздрава Республики Татарстан в специально оборудованном для донации крови автофургоне.

«Сдавать кровь среди работников POZIS — уже традиция. Так серговчане вносят свой вклад в спасение чьих-то жизней. И это очень символично. Ведь вот уже более 15 лет компания производит медицинские холодильники и морозильники, в том числе для хранения крови, плазмы и других биопрепаратов. Кроме этого, акция поддерживает сотрудничество предприятия с республиканским центром крови», — подчеркнул генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

К желающим стать донорами есть определенные требования: по весу, возрасту и общему состоянию здоровья. Перед началом забора крови участники акции прямо на месте прошли медицинское обследование и сдали необходимые анализы.

Контролер станочных и слесарных работ специального производства POZIS Юлия Рыжова работает на предприятии с 2004 года. Девушка — на финишной прямой к званию заслуженного донора: она сдавала кровь уже около 25 раз, причем последние годы — только на заводе в рамках акций по донации.

«Если здоровье позволяет, то почему бы не принести пользу обществу? Может это кому-то жизнь спасет», — прокомментировала свой выбор серговчанка.

Напомним, в 2017 году POZIS заключил соглашение о сотрудничестве с республиканским центром крови. В числе предметов взаимодействия сторон — объединение усилий в сфере развития безвозмездного массового донорства крови и ее компонентов, продвижение добровольного донорства на территории Татарстана; содействие реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», других программ, направленных на укрепление и охрану здоровья граждан и др.

Республиканский центр крови был открыт в мае 2014 года в Казани. Он является одним из лучших в России по уровню оснащенности оборудованием и по используемым технологиям. Центр занимается заготовкой, консервацией и переливанием крови, соответствует всем европейским стандартам, учитывает действующие санитарные правила и нормы. Центр оснащен ведущей медицинской техникой, более 25 процентов которой составляет оборудование, произведенное POZIS.