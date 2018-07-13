В ИА «Татар-информ» расскажут об экологическом гиде по зеленым уголкам Татарстана

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 16 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана».

В мероприятии примут участие заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих РТ Гелюся Закирова, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов, старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ Ирек Зиганшин и начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии РТ Дамир Валиуллин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и по номеру +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.