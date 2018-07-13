Модернизированные ракетоносцы Ту-160М начнут поступать в армию 2022 году

Первый самолет, модернизированный на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, поступит в воздушно-космические силы РФ в 2021 году.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Модернизированные самолеты Ту-160М начнут серийно поступать в войска в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова. Первый полет опытного образца ожидается во второй половине 2019 года.

Работами по модернизации существующих самолетов Ту-160 занимается Казанский авиационный завод имени Горбунова, являющийся филиалом «Туполева». Всего летные испытания бомбардировщиков займут около трех лет — с 2019-го по 2021 год. Первый модернизированный самолет поступит в воздушно-космические силы России в 2021 году.

25 января этого года Президенту России Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового модернизированного самолета Ту-160М. Это обновленная модификация стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, который производится с 1980-х годов. Они являются самыми крупными в истории военной авиации сверхзвуковыми самолетами и самими тяжелыми боевыми самолетами в мире, а также предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.