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Татар-информ

13 июля 2018, 11:30

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг в I полугодии передал компаниям и предпринимателям более 12,5 тыс. автомобилей

За отчетный период портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В первом полугодии 2018 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 12,5 тысяч автомобилей. Это на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ. 

За отчетный период портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств. Доля легковых автомобилей составила 52 процента, грузовых — 40 процентов, автобусов и самоходных машин —  8 процентов.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Автолизинг является для нас одним из приоритетных направлений, его доля в общем портфеле нашей компании составляет порядка 17 процентов. Мы видим, что спрос на лизинг транспортных средств со стороны малого и среднего бизнеса постоянно увеличивается, так как он является эффективным механизмом обновления автопарка. Рынок обладает большим потенциалом для дальнейшего роста, которому во многом способствуют льготные программы Минпромторга».

Офисы компании ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» представлены в 59 городах РФ.

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