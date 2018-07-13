Президент РТ: ЧМ стал хорошей тренировкой для отработки организационных вопросов

В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента РТ с членами Совета директоров WorldSkills International.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов призвал сделать рабочие профессии более значимыми и престижными. Об этом он заявил в Доме Правительства РТ во время встречи с членами Совета директоров WorldSkills International во главе с их президентом Саймоном Бартли, сообщает пресс-служба главы республики.

В настоящее время в Татарстане полным ходом идет работа над созданием инфраструктуры, которая необходима для проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills — 2019. Для предстоящего события устанавливаются временные сооружения и строится «Казань Экспо», где будут проходить соревнования.

По словам Президента РТ, чемпионат мира по футболу ФИФА-2018, одним из городов-организаторов которого выступила Казань, стал хорошей тренировкой для отработки всех организационных вопросов.

Президент WorldSkills International Саймон Бартли отметил объем работ и прогресс, который можно наблюдать в Казани в части подготовки к чемпионату WorldSkills. Говоря о строительстве «Казань Экспо», Саймон Бартли также сообщил, что впечатлен объемами инвестиций и темпами строительства в целом.