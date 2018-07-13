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Татар-информ

13 июля 2018, 19:10

ОбществоКультура

Драматург Рафис Корбан представил новую книгу «Мы из Малых Битаман»

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Фото: biektaw.ru

В книге затрагиваются вопросы будущего татарской деревни и сохранения татарского языка.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе Татарстана состоялась презентация книги «Мы из Малых Битаман» татарского поэта и драматурга Рафиса Корбана, пишет местная газета «Высокогорские вести».

Презентация была организована на малой родине автора. На встречу пришли близкие ему люди – родные, коллеги, односельчане.

Систематизировать насчитывающую 250 лет историю деревни, увековечить ее на страницах книги было мечтой писателя, которую он вынашивал более 15 лет. Последние полтора года он посвятил написанию книги. В книге затрагиваются вопросы будущего татарской деревни и сохранения татарского языка. Интересные факты, стихи, сведения из родословных соединены под одной обложкой с фотографиями местных жителей.

Высоко оценил книгу «Мы из Малых Битаман» глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин. При этом он пожелал, чтобы следующее издание включило рассказы о борцах – уроженцах этой деревни.

Тепло отозвался о книге и присутствовавший на презентации известный татарский поэт Роберт Миннуллин: «Я восторгаюсь его любовью к своей деревне. Писателей, что посвящают свое творчество родной деревне, очень мало. Их можно пересчитать по пальцам. Есть пословица: "На родной земле пророком не стать". Но в случае Рафиса Корбана это не так».

 

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Драматург Рафис Корбан представил новую книгу «Мы из Малых Битаман»

В книге затрагиваются вопросы будущего татарской деревни и сохранения татарского языка.

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