На озере Кабан в Казани поселилась большая поганка

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Фото: инстаграм
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). На казанском озере Кабан поселилась чомга — третий вид птиц на озере после чайки и утки, сообщается в соцсетях.
Чомга, правильное название которой большая поганка, удивляет прохожих способностью глубоко нырять в воду и выныривать в совершенно другой части озера. Птица может нырнуть на глубину до 7 метров и плыть под водой до 50 метров.
По размеру поганка меньше утки, у нее тонкая шея и удлиненный прямой клюв. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые.
Во время брачных игр, которые проходят в воде, поганки плывут друг к другу с распущенными перьями воротника и сплываются вплотную. Птицы встают в воде в «позу пингвина», держа в клюве пучки водорослей, которые «предлагают» друг другу в качестве подарка.
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