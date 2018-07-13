Руководитель дома культуры получила 170 тысяч рублей за свою знакомую, которую фиктивно устроила на работу

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Директора Дома культуры в Альметьевске осудили за получение зарплаты за «мертвую душу», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в течение двух лет женщина получала зарплату за свою знакомую, которую фиктивно устроила на работу в Дом культуры. За это время таким образом она получила 170 тысяч рублей.

Директора Дома культуры обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина во всем созналась, попросила рассмотреть ее дело в особом порядке – без судебного разбирательства.

Суд признал ее виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года. Деньги, полученные незаконным путем, женщина должна будет вернуть.