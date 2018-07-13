Интервью с председателем Госкомитета РТ по туризму выйдет на сайте sntat.ru 14 июля.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

В интервью Сергей Иванов подвел предварительные итоги проведения в Казани чемпионата мира по футболу. Он рассказал о достигнутом экономическом эффекте мундиаля в татарстанской столице и спрогнозировал, как вырастет турпоток в РТ благодаря ЧМ.

Председатель Госкомитета РТ по туризму высказал свою точку зрения на то, как повлияет на турпоток отмена виз между Россией и ОАЭ, какие виды туризма можно развивать в Татарстане и туристов из каких стран следует привлекать в республику.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 14 июля. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.