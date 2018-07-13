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Фото: соцсети
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Казани водитель «Киа» помыл автомобиль в озере Глубоком, соответствующий ролик опубликовали пользователи социальных сетей.
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