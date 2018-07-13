В Верхнеуслонском районе РТ едва не утонул спортивный катер с пьяным водителем

Инцидент произошел на Волге между Верхним Услоном и Казанью.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе РТ едва не утонул спортивный катер, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Волге между селом Верхний Услон и Казанью получил пробоину и стремительно тонет четырехместный спортивный катер Speedster. На борту находятся двое мужчин.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ПСЧ №112. Как выяснилось, еще до их появления местные рыбаки подцепили катер и отбуксировали его на ближайший остров Коровий. А вот уже с острова спасатели ЗПСО №2 и инспекторы ГИМС доставили плавсредство и мужчин на берег.

На водителя катера составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.