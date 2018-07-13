Казань вошла в тройку городов ЧМ-2018 с лучшими достопримечательностями

Список возглавил Санкт-Петербург (54 процентов голосов), на втором месте – Москва (12 процентов), Казань набрала десять процентов голосов.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге самых интересных культурных достопримечательностей, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.



Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Список возглавил Санкт-Петербург (54 процентов голосов), на втором месте – Москва (12 процентов). Казань набрала десять процентов голосов. Замыкают пятерку лидеров Нижний Новгород (шесть процентов) и Калининград (пять процентов).



В первую десятку городов ЧМ-2018 с интересными объектами культуры также вошли Cочи (пять процентов), Волгоград (четыре процента), Екатеринбург (два процента), Самара (два процента) и Ростов-на-Дону (один процент).