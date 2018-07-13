В Елабуге за полгода от СПИДа умерли 13 человек

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(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С начала года в Елабужском районе Татарстана от СПИДа умерли 13 человек. Всего в муниципалитете зарегистрированы 184 ВИЧ-инфицированных, рассказали в Елабужской ЦРБ.
Больше всего среди инфицированных ВИЧ – мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. В основном это безработные. С начала года вирус нашли у 16 человек: десяти мужчин и шести женщин. Чаще всего заражение происходит половым путем.
За первое полугодие врачи Елабуги обследовали на ВИЧ свыше 12,8 тыс. человек. Медики напомнили, что обследование проводится анонимно.
В этом году зарегистрированы три случая родов у инфицированных женщин. «Узнать, заражены ли ВИЧ-инфекцией дети или нет, можно будет лишь через 18 месяцев. Но одна из мам во время беременности у нас не принимала препараты, поэтому есть риск, что малыш может родиться зараженным», – отметил врач-эпидемиолог Елабужской ЦРБ Азат Гайсин.
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