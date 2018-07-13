В Пестречинском районе РТ отремонтируют два участка трассы М7

До конца года в республике капитально отремонтируют 48 километров федеральных дорог.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана отремонтируют два участка автодороги М7 «Волга», сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора.

На участке с 852-го км до 856+500-го км ведутся геодезические работы. В частности, речь идет о восстановлении и закреплении оси трассы. Кроме того, будет уложен верхний слой дорожного покрытия, обочины укрепят асфальтобетоном, будет нанесена термопластиковая дорожная разметка. Работы планируется завершить осенью.

На участке с 824+970-го км до 827-го км будет обновлено дорожное покрытие в местах уширения проезжей части и на разделительной полосе. Работы завершатся 31 августа.

До конца года Волго-Вятскуправтодор введет в эксплуатацию около 140 км федеральных автодорог. Из них 48 км будут отремонтированы капитально.