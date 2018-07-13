В Альметьевском районе РТ главбух предприятия присвоила больше миллиона рублей

В прошлом году с января по ноябрь 39-летняя главбух начисляла себе повышенную зарплату.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ главбуха одного из частных предприятий осудили за присвоение 1,1 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в прошлом году с января по ноябрь 39-летняя главбух начисляла себе повышенную зарплату.

По статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» суд приговорил ее к году и двум месяцам колонии общего режима. Помимо этого с женщины взыскали весь причиненный ущерб.