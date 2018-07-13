Ученые КНИТУ выиграли десять грантов ведущих российских фондов

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Десять проектов ученых Казанского национального исследовательского технологического университета получили грантовую поддержку ведущих российских научных фондов. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Ученые одержали победу в конкурсах проектов 2018 года Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проводится совместно с субъектами РФ) и Российского научного фонда (РНФ).
Среди семи проектов, поддержанных РФФИ, – создание и исследование новых оптико- и магнитоактивных материалов на основе полупроводниковых и металлических наноструктур, каталитическое превращение высоковязкой нефти в сверхкритической воде и другие.
Российский научный фонд поддержал два проекта ученых КНИТУ – первый связан с созданием функциональных материалов с контролируемыми оптоэлектронными свойствами на основе полупроводниковых квантовых точек, а второй – с кинетикой процесса сверхкритической флюидной экстракции биологических и химических веществ из имплантов биологического происхождения.
Еще одна тема, выигравшая грант, – каталитическое превращение органического вещества в карбонатном коллекторе.
Всего же в исследованиях, получивших грантовую поддержку, принял участие 21 исследователь КНИТУ.
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