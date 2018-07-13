Руководитель сельхозуправления вместе с родственником создал фермерское хозяйство, помогал ему в управлении и всячески покровительствовал.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Экс-главу Управления сельского хозяйства Дрожжановского района РТ осудили за незаконный бизнес и хищение субсидий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В апреле прошлого года 51-летний начальник Управления сельского хозяйства Минсельхоза РТ в Дрожжановском районе создал вместе со своим 54-летним родственником фермерское хозяйство. Он приказал главе другого фермерского хозяйства бесплатно засеять их участок. Процесс посева чиновник контролировал лично.

Летом по указанию главы Управления сельского хозяйства района рабочие того же фермерского хозяйства обработали поле родственника чиновника гербицидами, а осенью – участвовали в сборе урожая.

В сентябре глава сельхозуправления от имени КФХ заключил с элеватором договор о хранении 127 тонн кормовой пшеницы и ее продаже.

Предоставив ложные сведения, экс-чиновник и его родственник похитили 82 тысячи рублей субсидий, которые были выделены на поддержку сельхозпредприятий.

Суд признал обоих виновными по статьям «Мошенничество при получении выплат» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Экс-чиновника оштрафовали на 110 тысяч рублей, а его родственника – на 50 тысяч.